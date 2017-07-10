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Депутат Европарламента Артис Пабрикс («Единство») в эфире программы «900 секунд» канала LNT призвал к объединению четыре латвийских партии: «Единство», Новую консервативную партию, Латвийское объединение регионов и «За развитие Латвии».

По мнению депутата, эти партии имеют схожие идеологические платформы и хотят видеть Латвию европейским государством.

Пабрикс считает, что у каждой из вышеперечисленных партий небольшой политический вес, поэтому необходимо объединиться, пока есть такая возможность.

Евродепутат ждет конгресс «Единства», после которого новое руководство партии сможет начать переговоры об объединении с другими партиями.

Однако руководитель Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Август Бригманис, считает, что объединения не будет.

"Единство" было той партией, которая боролася с олигархами и коррупцией. Сами помним, как у них это получалось. Но так как спрос на это есть, знамя перехватила "Новая консервативная партия". В ней есть бывшие сотрудники KNAB. Так что не буду удивлен, если в концу осени отдельные члены "Единства" перейдут в НКП", - заявил Бригманис в интервью радио Baltkom.