Президент Эстонии: всенародные выборы для нас не актуальны (4)

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Политика | 10 июля 2017 года, 12:14

В отличие от президента Латвии Раймонда Вейониса, который призвал уже в 2019 году выбирать президента всенародно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что вопрос о всенародных выборах президента в Эстонии не актуален, и необходимости в этом нет.

В интервью Latvijas avīze Кальюлайд рассказала, что эстонское общество удовлетворено парламентской демократией, которая на данный момент существует в стране.

"Нет даже групп, которые обсуждали бы подобные изменения в Конституции страны. Нашей Конституции исполнилось недавно 25 лет, и ее создатели, члены Конституционного собрания, провели недавно ее анализ. Они признали, что государство очень хорошо развивается, у нас процветают свободы, мы занимаем высокое место в рейтинге свободы СМИ, не являемся коррумпированной страной по индексу восприятия коррупции. Почему нам нужно что-то менять, если все хорошо работает?" - высказалась эстонский лидер.

Комментарии 4
Alex2 часа назад
Так и в Латвии 26 лет ничего не меняют,просто переставляют с места на место всех и вся ,ну максимум преамбулу прилепят и всё лабс.Правильно ,не меняйте ...всё и так "хорошо" работает ...
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Селедочкин1 час назад
И еще постоянно уверяют: "Без коррупции не бывает!". И про размахи ее забывают.
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Зеленоградский1 час назад
И деток своих она хорошо воспитывает. Молодец! Симпатичная. А как это они, эстонцы, без коррупции проживают, а мы тут, живя по соседству, со всех сторон таковой "обласканы"?
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