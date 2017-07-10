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В отличие от президента Латвии Раймонда Вейониса, который призвал уже в 2019 году выбирать президента всенародно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что вопрос о всенародных выборах президента в Эстонии не актуален, и необходимости в этом нет.

В интервью Latvijas avīze Кальюлайд рассказала, что эстонское общество удовлетворено парламентской демократией, которая на данный момент существует в стране.

"Нет даже групп, которые обсуждали бы подобные изменения в Конституции страны. Нашей Конституции исполнилось недавно 25 лет, и ее создатели, члены Конституционного собрания, провели недавно ее анализ. Они признали, что государство очень хорошо развивается, у нас процветают свободы, мы занимаем высокое место в рейтинге свободы СМИ, не являемся коррумпированной страной по индексу восприятия коррупции. Почему нам нужно что-то менять, если все хорошо работает?" - высказалась эстонский лидер.