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Правительство не может пойти на уступки по вопросу о повышении суммы капитации для практик семейных врачей, сказал в эфире Латвийского телевидения премьер-министр Марис Кучинскис.

По словам премьера, уступки по этому вопросу будут означать обман других работающих в области здравоохранения. Нельзя одним увеличивать финансирование в меньшем объеме, а другим в большем только потому, что проходит забастовка.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо искать взаимопонимание, а требования должны быть объективными.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.