Премьер отказался идти на уступки семейным врачам (19)
Политика | 11 июля 2017 года, 11:06
Правительство не может пойти на уступки по вопросу о повышении суммы капитации для практик семейных врачей, сказал в эфире Латвийского телевидения премьер-министр Марис Кучинскис.
По словам премьера, уступки по этому вопросу будут означать обман других работающих в области здравоохранения. Нельзя одним увеличивать финансирование в меньшем объеме, а другим в большем только потому, что проходит забастовка.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо искать взаимопонимание, а требования должны быть объективными.
Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.
прибавляя себе зарплаты премьер и его свита не считают что надо увеличить пенсии, льготы детям,уменьшить налоги. Только беспричинно добавить зарплату СЕБЕ. а недавно писали как мэр какого то сельпо просто так увеличил себе зарплату на 400 евро, захотел и увеличил
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Можно!Но только небожителям.☻
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Вы пидорасы не до делоные. Не забудьте себе зарплату поднять в очередной раз
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