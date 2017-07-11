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Партия "Единство" пока не планирует объединяться с другими партиями, сообщил председатель правления "Единства" Андрис Пиебалгс.

Объединение пока не предусмотрено, сказал он. Никаких переговоров об объединении ни с одной из политических партий не было, и можно сказать, что это просто идея, добавил Пиебалгс.

Как сообщалось, евродепутат Артис Пабрикса заявил, что считает, что надо попытаться объединить правые, ориентированные на НАТО и ЕС латвийские партии.

Он сказал, что нужно вести серьезные переговоры с Латвийским объединением регионов, партией "За развитие Латвии", и, возможно, НКП о сотрудничестве и даже об объединении.

Пиебалгс пояснил, что на одном из заседаний правления "Единства" Пабрикс упомянул о возможности такого объединения, но это скорее была "политологическая мысль". Конкретного предложения пока нет.

Напомним, ранее Пабрикс предложил партии "Единство" объединиться с Новой консервативной партией, Латвийским объединением регионов и партией "Для развития Латвии". По словам Пабрикса, партии основаны на сходных платформах и хотят видеть Латвию европейским государством.