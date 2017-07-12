Политика |

Абсолютно все участвовавшие в так называемых переговорах олигархов лица, тем более должностные, должны дать оценку соей роли в них и разъяснить свои действия обществу, взяв на себя ответственность за них, заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Совета по национальной безопасности (СНБ) президент Латвии Раймонд Вейонис.

На заседании СНБ было достигнуто соглашение о том, что необходимо дать оценку "переговорам олигархов" и всем связанным с ними событиям.

Вейонис поддержал формирование парламентской комиссии по расследованию этого дела и призвал депутатов Сейма не медлить с ее формированием и принять соответствующее решение уже в июле на одном из внеочередных заседаний парламента.

Президент призвал KNAB качественно и максимально быстро изучить содержание всех переговоров, чтобы затем проинформировать о нем общество, парламентские комиссии и политиков.

В сильном правовом государстве все должностные лица работают в интересах государства, подчеркнул президент.

"Переговоры олигархов" он считает неприемлемыми и ослабляющими государство.

10 июля партнеры по коалиции концептуально поддержали предложение партии "Единство" о создании комиссии по парламентскому расследованию так называемых переговоров олигархов , опубликованных журналом "Ir".

В течение двух недель "Единство" разработает юридическое обоснование создания комиссии и начнет сбор подписей депутатов.

Предложение о создании комиссии поддерживает также национальное объединение VL-TB/LNNK, и его депутаты готовы подписаться под запросом. В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) поддерживает создание комиссии, но пока не ясно, подпишет ли кто-то из его депутатов запрос.

Для создания комиссии необходимо собрать подписи 34 депутатов.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.