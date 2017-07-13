Утверждены четыре новых депутата Сейма (3)

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Политика | 13 июля 2017 года, 10:49

Сейм сегодня утвердил мандаты Лиги Козловски (Союз "зеленых" и крестьян), Андриса Морозова ("Согласие"), Елены Лазаревой ("Согласие") и Романа Милославского ("Лиепая в квадрате").

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска заменит в Сейме Рихарда Эйгимса (Латвийская Зеленая партия/"Наша партия"), который избран в Даугавпилсскую думу.

Нынешний председатель правления Центрального рынка Риги Андрис Морозов будет работать в Сейме вместо Никиты Никифорова ("Согласие"), избранного в Юрмальское самоуправление.

Елена Лазарева станет депутатом вместо Андрея Элксниньша ("Согласие"), который избран мэром Даугавпилса.

Исключенный из "Согласия" и в настоящее время представляющий партию "Лиепая в квадрате" Роман Милославский займет место Валерия Агешина ("Согласие"), который избран в Лиепайскую думу.

Комментарии 3
Неважно2 часа назад
Не в одной стране по моему нету такого количества людей,в сейме!На фига в Латвии столько на хлебнеков в сейме?
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О2 часа назад
к КОРМУШКЕ СТОИТ ОЧЕРЕДЬ
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реалити шоу1 час назад
для того, чтобы было удобнее ловить рыбку в мутной воде.
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