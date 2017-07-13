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Центр государственного языка (ЦГЯ) потребовал у председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша ("Согласие") разъяснений, почему он использует в фейсбуке для информирования населения города не только государственный, но и иностранный язык, то есть русский.

В центре заявили, что Элксниньш в своей деятельности нарушает требования нормативных актов об употреблении государственного языка. ЦГЯ потребовал от политика разъяснений о том, как в дальнейшем будет проходить его общение как должностного лица с общественностью в социальной сети Facebook.

ЦГЯ указывает, что согласно правилам употребления госязыка представители государственных и муниципальных органов могут предоставлять информацию на иностранных языках, если она связана с международным туризмом, международными мероприятиями, вопросами безопасности, эпидемиями и т.п.

Однако Элксниньш в своем профиле в фейсбуке предоставлял информацию о работе Даугавпилсской думы и принятых ею решениях, встречах с представителями городских предприятий, пресс-конференции, встрече с мэром Риги Нилом Ушаковым, запланированных зарубежных визитах, например, в Москву, при этом на латышском языке этой информации не было.

Таким образом, как указывает ЦГЯ, Элксниньш свой профиль официального представителя городской думы использует для предоставления информации по вопросам, которые не могут рассматриваться как неофициальное общение. Особо центр подчеркивает, что информация в профиле председателя Даугавпилсской думы сначала дается на иностранном языке и только потом на государственном.

Ранее ЦГЯ уже предъявил Элксниньшу претензии в том, что он на пресс-конференции отвечал на вопросы русскоязычных журналистов на русском языке.

Что же касается социальных сетей, то ЦГЯ за использование русского языкауже штрафовал мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие").