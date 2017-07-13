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Партнеры по правящей коалиции еще обсудят предложение Министерства образования и науки (МОН) установить более ранний возраст начала обучения в школе, чтобы дети могли начинать учебу в первом классе уже с шестилетнего возраста, и хотят выслушать аргументы в его пользу.

Председатель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня сказала, что партия поддерживает министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, а это его конкретное предложение еще обсудит.

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис отметил, что хотел бы слышать аргументы и мнения родителей и педагогов об этом предложении. Он выразил надежду на то, что это предложение рационально обосновано и ситуация с педагогами выявлена.

Сопредседатель национального объединения VL!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал, что партия еще обсудит это предложение в деталях. Необходимо также выслушать мнения педагогов и родителей, добавил он.

Как сообщалось, МОН предлагает установить более ранний возраст начала обучения в школе, чтобы дети могли начинать учебу в первом классе уже с шестилетнего возраста, установив при этом, что учебную программу в первом классе реализуют только те общеобразовательные учебные заведения, которые смогут обеспечить шестилетним детям необходимую среду обучения и подготовленных для этой работы педагогов.

В подготовленных поправках в закону о всеобщем образовании МОН вновь предлагает возможность начинать обучение детей в школе с шести лет, введя эти изменения с 1 сентября 2018 года. МОН уже выступил с таким предложением в сентябре 2016 года, но поддержки оно тогда не получило.

Одобренный на совещании госсекретарей министерств усовершенствованный законопроект устанавливает обязательное дошкольное обучение детей на протяжении одного года и обязательное начало получения основного образования с шестилетнего возраста с сохранением для родителей детей возможности в случае обоснованной необходимости отложить его на год.

Действующие сейчас нормативные акты устанавливают обязательно освоение программы дошкольного образования с пяти лет на протяжении двух лет.