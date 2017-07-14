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Никаких заметных последствий для участников «переговоров олигархов», которые публикует журнал Ir, не будет. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист Лато Лапса.

«Парламентская комиссия год будет тратить наши деньги, а затем опубликует документ, который не будет иметь никаких последствий. KNAB и прокуратура возобновят проверки, которые закончатся ничем, конечно”, - прогнозирует Лапса.

Также публицист скептически оценивает призыв президента Раймонда Вейониса к вовлеченным в скандал бизнесменам и политикам – объясниться перед обществом и взять на себя политическую ответственность.

«Что-то я не вижу людей, выстраивающихся в очередь, чтобы объясниться. Да и за что им брать ответственность? За то, что они такие такие, какие есть? У кого-то есть какие-то иллюзии насчет Шкеле, Шлесерса, Лембергса? Ни у кого нет иллюзий, за исключением Вейониса, который непонятно с какого дерева упал», - заявил Лапса.

Большой минус всей истории с публикациями «переговоров олигархов» - то, что общество не может удостовериться в их подлинности, считает Лато Лапса. Ведь публикуются только расшифровки, а не оригинальные аудиозаписи.

«Я не понимаю, почему люди, которые любят говорить о честности и прозрачности, не публикуют все. Получается, какие-то политруки предлагают нам подборку цитат по собственному усмотрению», - возмущается публицист.