Политика |

Нынешний председатель "Единства" Андрис Пиебалгс на предстоящем осенью съезде партии не будет претендовать на эту должность.

Политик подтвердил, что принял такое решение.

Председателем партии Пиебалгс был избран в июне прошлого года, сменив на этом посту Солвиту Аболтиню.

В "Единстве" он состоял с сентября 2014 года, а до этого, с 2004 по 2014 год, был еврокомиссаром ЕС - вначале по вопросам энергетики, а затем по вопросам развития.