Пиебалгс не будет претендовать на должность председателя "Единства" (3)
Политика | 14 июля 2017 года, 15:03
Нынешний председатель "Единства" Андрис Пиебалгс на предстоящем осенью съезде партии не будет претендовать на эту должность.
Политик подтвердил, что принял такое решение.
Председателем партии Пиебалгс был избран в июне прошлого года, сменив на этом посту Солвиту Аболтиню.
В "Единстве" он состоял с сентября 2014 года, а до этого, с 2004 по 2014 год, был еврокомиссаром ЕС - вначале по вопросам энергетики, а затем по вопросам развития.
да, в этом гадюшнике находится не в брюсселе с цивилизованными людьми чай-кофе пить, болтать ни о чём и не отвечать ни за что. Приятная работа,приятная зарплата,безбедная старость. Пусть гадюшник разгребают зайцы в яблоках
6
Ответить
конечно не будет, рейтинг ничтожный у партии... теперь либо новую создавать, либо к другим проситься =)
5
Ответить
Предстоит развалиться. Хотя бы потихоньку. Зачем за такое отвечать, с таким войти на стр. местечковой истории?
4
Ответить