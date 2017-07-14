Винькеле, Чигане и Юдин могут присоединиться к новой партии (6)

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Политика | 14 июля 2017 года, 17:26

Представитель партии "Единство" Интс Далдерис готов присоединиться к какой-либо новой партии, но сам не будет ее учредителем.

Сегодня после заседания правления партии политик заявил, что несколько депутатов "Единства" намерены координировать свои действия и могут присоединиться к какой-либо другой партии, однако пока никто заявлений о выходе из "Единства не пишет, потому что многое еще неясно.

Причина, почему Далдерис готов выйти из "Единства", заключается в вопросах идеологии, а именно, в партии состоят очень разные люди, что осложняет сотрудничество.

Вместе с Далдерисом такую возможность могут рассмотреть Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин.

Комментарии 6
Игра такая38 минут назад
О, добрая латвийская политическая традиция покидать источающий вонь кадавр изжившей себя облажавшейся и надоевшей всем партии и бежать в новый проект, оставляя ответственность с пустотелым разлагающимся каркасом прошлого проекта.
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Гражданин.41 минуту назад
Таких обычно называют - политическими проституткам.
Доверия к ним, ноль, уважения к ним - ноль. Одно презрение, и всё.
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Sedna27 минут назад
А вы,друзья, как ни садитесь....
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