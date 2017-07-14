Политика |

Белоруссия направит приглашения международным организациям и сопредельным странам для участия в наблюдении за совместным учением Белоруссии и России "Запад-2017".

"Руководствуясь принципом транспарентности и действуя в духе доброй воли, наша страна в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении за активной фазой учений представителям международных организаций - это и ООН, и ОБСЕ, и НАТО, СНГ, ОДКБ, Международный Комитет Красного Креста", - передает информагентство "Интерфакс" слова начальника управления информации - пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрия Мирончика на брифинге в Минске.

Мирончик добавил, что Белоруссия пригласит также военных атташе зарубежных стран, аккредитованных при посольствах в Республике Беларусь.

"Также будут приглашены военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии", - сказал он.

"Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Министерства обороны эти приглашения будут направлены", - сказал пресс-секретарь.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад" пройдут в сентябре 2017 года. На проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 году, как утверждается, отрабатывалось нападение на Балтийские страны и Польшу.