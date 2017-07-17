Беженцы по-прежнему не хотят ехать в Латвию (7)
Политика | 17 июля 2017 года, 13:32
Искатели убежища по-прежнему по-разному реагируют на перспективу отправиться в Латвию - некоторые соглашаются, но в последний момент отказываются, некоторые сразу заявляют о своем нежелании ехать в Латвию. Об этом в эфире телеканала LNT рассказал начальник Государственной пограничной охраны Нормунд Гарбарс, пишет Skaties.lv.
По его словам, перед тем, как отправиться в страну убежища, с людьми проводят интервью, после чего они сообщают, хотят ли они поехать в предлагаемую им страну.
"Силой сюда никого не тащат", - сказал Гарбарс.
На данный момент Латвии по программе ЕС приняла 327 искателей убежища, в целом необходимо принять 531 человека.
это просто позор для страны еврозоюза, значит у нас хуже жить чем в стране из которой они бегут, при этом они осведомлены о нас, как любят наши политики за огромные деньги популизировать страну в которые даже беженцы не хотят ехать, да... позорище
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Тоже мне удивили!Чего им делать в такой стране как Латвия,в которой государство помешано на русофобии,и национализме,а на остальное им на срать!С такими темпами,скоро в Латвии вообще не то что беженцев,кроме нац озабоченных дебилов,вообще не кого не останется!
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Да власти местное население удержать не могут, не то чтобы кого-то еще принимать
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