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Искатели убежища по-прежнему по-разному реагируют на перспективу отправиться в Латвию - некоторые соглашаются, но в последний момент отказываются, некоторые сразу заявляют о своем нежелании ехать в Латвию. Об этом в эфире телеканала LNT рассказал начальник Государственной пограничной охраны Нормунд Гарбарс, пишет Skaties.lv.

По его словам, перед тем, как отправиться в страну убежища, с людьми проводят интервью, после чего они сообщают, хотят ли они поехать в предлагаемую им страну.

"Силой сюда никого не тащат", - сказал Гарбарс.

На данный момент Латвии по программе ЕС приняла 327 искателей убежища, в целом необходимо принять 531 человека.