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Семейным врачам было предложено дополнительное финансирование на капитацию практик за качество, но, если они этого не поддержат, то других предложений не будет, сказал журналистам после совета коалиционных партий премьер-министр Латвии Марис Кучинскис (СЗК).

Премьер подчеркнул, что семейные врачи сконцентрированы только на том, будет ли достаточно капитационных денег, забыв, соглашение включает также и другие мероприятия, о чем нет разногласий.

Семейным врачам предложили дополнительное финансирование за качество, напомнил Кучинскис.

"Если ответ будет "нет". То по всей видимости других предложений не будет", - сказал руководитель правительства.

Он добавил, что переговоры всегда являются компромиссом, но он недостижим, если одна из сотрон его не поддерживает, пока не добьется абсолютно всего.

Напомним, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решила не подписывать соглашение с правительством и продолжит забастовку, но в иной форме. Об этом заявила журналистам руководитель ЛАСВ Сармите Вейде.

"Рассмотрев эти предложения, мы видим, что ничего не изменилось, и даже те пункты, по которым мы достигли соглашения во время встречи, в них не включены. Поэтому мы не подпишем соглашение", - сказала Вейде.

Решение изменить форму забастовки семейные врачи приняли с учетом ситуации и звонков пациентов.

ЛАСВ постановила, что забастовка продлится до 1 октября, и до этого времени ассоциация надеется на переговоры с премьером о разрешении ситуации. В это время врачи будут принимать не более 20 пациентов в день, а остальных записывать в очередь на прием.

Также семейные врачи не будут проводить профилактику взрослых - ее можно будет пройти только за плату. Забастовочный комитет также призывает врачей не подписывать договоры о системе электронного здравоохранения и не пользоваться ею.

Как сообщалось, Минздрав сегодня направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям, в котором призывает уже завтра прийти к соглашению с премьер-министром и министром здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации.

Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.

Предлагается также при необходимости уточнить включенный в концептуальный доклад "О реформе системы здравоохранения" раздел о первичном здравоохранении и до 15 сентября 2017 года подготовить детальное предложение о развитии первичного здравоохранения.

Проект соглашения предусматривает также внесение в нормативные акты изменений, устанавливающих, что до 1 января 2018 года использование единой системы электронного здравоохранения для семейных врачей является добровольным.

Согласившись с этими предложениями, ЛАСВ возьмет на себя обязательство обеспечить выполнение заключенных с Национальной службой здравоохранения договоров, включая подключение семейных врачей к системе электронного здравоохранения до 1 сентября 2017 года.