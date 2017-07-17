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Депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство". Эту информацию подтвердил генсек партии Артис Кампарс.

В то же время депутаты продолжат работать во фракции "Единства". Как сообщила ее руководитель Солвита Аболтиня, они были избраны по списку "Единства" и больших идеологических разногласий по вопросам, которые рассматривает фракция, нет.

Стоит отметить, что для создания отдельной фракции в парламенте необходимы минимум пять депутатов.

Юдин сообщил, что вышедшие из партии депутаты продолжат конструктивную работу и будут поддерживать правительство. Он рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием новой партии, но пока воздержался назвать людей, которые в нее войдут.

В свою очередь Чигане отметила, что в политическом спектре Латвии имеется спрос на центристскую партию с четкой проевропейской позицией. Учредить ее планируется до конца лета.