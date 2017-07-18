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Депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, которые вышли из «Единства» намерены до конца лета создать новую политическую партию. При этом они рассчитывают на всех избирателей – вне зависимости от этнического признака. Об этом заявила Винькеле в интервью радио Baltkom.

«Наша цель – участие в парламентских выборах осенью 2018 года. Мы хотим сформировать партию, которая будет интересна проевропейски настроенным гражданам вне зависимости от языка, на котором они говорят», - заявила Винькеле.

По словам депутата, выход из состава «Единства» оказался крайней мерой – до того многие члены партии пытались разрешить противоречия, используя возможности, которые дает устав «Единства».

«Прошлым летом на конгрессе «Единства» председателем был избран Андрис Пиебалгс. Но он уже успел заявить, что складывает с себя полномочия председателя. Мы поняли, что возможности перемен были исчерпаны. Остается сказать оставшимся «спасибо за сотрудничество» и пойти своим путем», - пояснила Винькеле.

Руководству «Единству» необходимо разобраться, почему в течение последних трех лет партия переживала такой сильный кризис доверия избирателей, сделать выводы и признать определенные ошибки, уверена Илзе Винькеле.

Как уже сообщал Mixnews, депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии «Единство», однако пока намерены оставаться в составе парламентской фракции этой партии.