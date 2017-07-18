Винькеле: мы хотим сделать партию без "этнического" признака (+ОПРОС) (23)

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Политика | 18 июля 2017 года, 10:24

Депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, которые вышли из «Единства» намерены до конца лета создать новую политическую партию. При этом они рассчитывают на всех избирателей – вне зависимости от этнического признака. Об этом заявила Винькеле в интервью радио Baltkom.

«Наша цель – участие в парламентских выборах осенью 2018 года. Мы хотим сформировать партию, которая будет интересна проевропейски настроенным гражданам вне зависимости от языка, на котором они говорят», - заявила Винькеле.

По словам депутата, выход из состава «Единства» оказался крайней мерой – до того многие члены партии пытались разрешить противоречия, используя возможности, которые дает устав «Единства».

«Прошлым летом на конгрессе «Единства» председателем был избран Андрис Пиебалгс. Но он уже успел заявить, что складывает с себя полномочия председателя. Мы поняли, что возможности перемен были исчерпаны. Остается сказать оставшимся «спасибо за сотрудничество» и пойти своим путем», - пояснила Винькеле.

Руководству «Единству» необходимо разобраться, почему в течение последних трех лет партия переживала такой сильный кризис доверия избирателей, сделать выводы и признать определенные ошибки, уверена Илзе Винькеле.

Как уже сообщал Mixnews, депутаты Сейма Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии «Единство», однако пока намерены оставаться в составе парламентской фракции этой партии.

Комментарии 23
Неважно2 часа назад
Кто бы сомневался что эти клоуны будут новую партию создавать!Дорвались до кормушки,теперь бульдозером не оттащишь!Единственное есть маленькая надежда,что не один нормальный человек с ними работать не станет,репутация дороже!А у этих продажных проституток рейтинг ниже плинтуса!
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прохожий2 часа назад
Крысы бегут с тонущего корабля.
P.S.Не надо изобретать велосипед, на нём давно успешно едут (СОГЛАСИЕ).
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Лёлик2 часа назад
Я правда надеюсь , что вас туда не возьмут...
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