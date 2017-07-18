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С вечера субботы тысячи человек разместили записи с хэштегом #Kremliaumūsųistorijosneperrašysi (“Кремль, нашу историю не перепишешь” )на своих страничках в Facebook. Пользователи откликнулись на приглашение литовского журналиста и писателя Андриуса Тапина активно реагировать на запись, распространяемую МИД России.

Запись вызвала острый резонанс из-за того, что в ней балтийские национальные отряды партизан охарактеризованы как преступники, которых поддерживали западные спецподразделения.

В то же время после приглашения Тапина оценить страницу МИД РФ в сети Facebook, рейтинг у нее упал с 4 до 1 и, когда около 17 000 пользователей поставили самую низкую оценку сайту, МИД его отключил вовсе. Как заметил журналист, министерство также попыталось удалить самые негативные комментарии и записи, в которых были заданы неудобные вопросы.

Ранее сообщалось, что МИД России на прошлой неделе негативно отреагировало на снятый НАТО короткометражный фильм о национальном сопротивлении в странах Балтии. Министерство заявило, что фильм повествует о “лесных братьях“, многие из которых были сторонниками западных нацистских спецподразделений. В свою очередь те были ответственными за смерти десятков тысяч мирных жителей.

В воскресенье, министр иностранных дел Литвы Лин Линкевич с признанием оценил инициативу граждан и указал, что попытки России толковать историю не прекращаются и реакция общества на данную пропаганду очень важна. Судя по его словам, работники министерства также ведут работу, чтобы отреагировать на новейшую кремлевскую пропаганду инфографикой и другими видами информации.

Как пишет газета "Lietuvos žinios", бывший журналист “Новой Газеты” Евгений Титов, который под давлением российских властей переехал в Литву, опубликовал объявление Движения европейских русских, где сказано: “Мы, русскоязычные жители Литвы присоединяемся к общественной акции в сети Facebook на странице российского МИД, где тысячи ошеломленных пользователей оставляют комментарии с хэштегом “Кремль, нашу историю не перепишешь”.”

Движение, основанное российскими иммигрантами в Литве, ссылается на передачу телеканала “Россия-24”, в которой заявили, что национальное движение партизан в Балтийских странах сражалось на стороне нацистской Германии.

"Таким образом Российские власти пытаются начать информационную кампанию против Балтийских стран, основанную на тех же принципах, что и кампания в отношении Украины – снова пуская в дело привычный для России стереотип “фашизма”, который оправдывает агрессивные внешнеполитические действия России”, - говорится в объявлении.

Эксперт из института Международных отношений и политики Вильнюсского университета Нериус Малюкевич признался, что такие акции очень значимы, поскольку они подтверждают, что в виртуальном пространстве возможно мобилизировать людей для гражданских проявлений. Он считает, что такая реакция вероятнее всего удивила и саму дипломатическую службу России.

“Надо понимать, что мы живем в условиях фронта информационной войны. В советское время линией фронта была Берлинская стена (…), а в наше время такая виртуальная Берлинская стена образовалась между Балтийскими странами и Россией”, - объяснил Малюкевич.

К инициированному в Литве флешмобу позже присоединились множество пользователей Украины и Польши.