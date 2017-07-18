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Президент Латвии Раймонд Вейонис заверил, что и в дальнейшем будет выступать за единый латвийский народ и сплоченное общество, сообщили в президентской канцелярии.

Вейонис сегодня участвовал в совместном заседании консультативного совета по вопросам национальных меньшинств и литовского совета по делам национальных меньшинств, проходившем в Рижском замке. Президент подчеркнул, что нацменьшинства всегда были частью латвийского общества, и многообразие является силой и ресурсом Латвии.

"В 2018 году будут отмечаться столетие Латвийского государства и столетие восстановления Литовского государства. Наши государства создали и продолжают создавать представители самых разных национальностей и их интеллигенция, труд и любовь к своей стране. Одна из моих целей в должности президента государства - объединять латвийский народ и выступать за сплоченное общество. Я делал это в первые два года своего президентства и продолжу делать и в дальнейшем", - сказал Вейонис.

Положение нацменьшинств в Латвии и в Литве отличается, так как к началу 2016 года представители нацменьшинств в Латвии составляли 38,28%, а в Литве - 15% населения, отметил он. Однако это не означает, что работа с нацменьшинствами в Литве менее важна, ведь в каждой стране в этой сфере есть свои вызовы, подчеркнул Вейонис.

Ранее президент выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям неграждан с момента рождения.