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В семье министра здравоохранения ожидается пополнение - Анда Чакша в январе следующего года в третий раз станет мамой, пишет газета Latvijas Avīze.

"Я обещала работать до последнего и, возможно, в какой-то момент сделаю небольшой перерыв в работе. В молодости могла сказать, что знаю, как будет, как долго не буду работать, но сейчас я все же более осторожна", - сказала министр, добавив, что с руководителем правительства Марисом Кучинскисом договорилась, что будет работать все время, так как чувствует себя хорошо.

"Я хочу, чтобы это несло ясную уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно также и в возрасте за 40", - с гордостью сказала Чакша, у которой уже есть два сына - одному из них 21 год, другому - 10 лет.

Как шутит сама министр, если обязаться каждое десятилетие рожать по одному ребенку, то демографическая ситуация в Латвии становилась бы все лучше.

Как пишет Latvijas Avīze, это небывалый случай для Латвии, когда один из министров уйдет в декретный отпуск, и, кажется, эта информация застала врасплох самого премьер-министра, так как он отказался отвечать на вопрос журналиста издания, кем, если возникнет такая необходимость, будет заменена Анда Чакша.

В нормативных актах о порядке работы Кабинета министров ничего не сказано, как долго может не находиться на работе министр, и как поступить в той ситуации, если министр уходит в отпуск по уходу за ребенком.

Юрист Янис Плепс, который получил достаточно большой опыт, работая в госуправлении, а также на Юридическом факультете Латвийского университета, считает, что под каждый подобный случай могут быть разработаны поправки к регламенту работы Кабинета министров, подобно тому, как кода-то вносились изменения в регламент работы Сейма. Тогда поправки в нормативные акты вносились из-за депутата парламента Инессе Шлесере, которая ушла в отпуск по уходу за ребенком. Было установлено, что у депутатов есть право сложить депутатский мандат на время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.

Причем, право уйти в отпуск по уходу за ребенком могут не только женщины-депутаты, но и мужчины, ставшие отцами.

Плепс указал, что это будет плохим сигналом для общества, если в схожей ситуации представителя Кабинета министров попросят уйти в отставку.