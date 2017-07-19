Политика |

Семейные врачи переходят сегодня на новую форму протеста - "модифицированную забастовку", во время которой будут принимать не более 20 пациентов в день, сообщила руководитель Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.

По ее словам, Ассоциация рассмотрела предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, после чего решила не подписывать соглашение с правительством и продолжит забастовку, но в иной форме.

"Рассмотрев эти предложения, мы видим, что ничего не изменилось, и даже те пункты, по которым мы достигли соглашения во время встречи, в них не включены. Поэтому мы не подпишем соглашение", — сказала Вейде.

Решение изменить форму забастовки семейные врачи приняли с учетом ситуации и звонков пациентов. ЛАСВ постановила, что забастовка продлится до 1 октября, и до этого времени ассоциация надеется на переговоры с премьером о разрешении ситуации. В это время врачи будут принимать не более двадцати пациентов в день, а остальных станут записывать в очередь на прием. Также семейные врачи не будут проводить профилактику взрослых — ее можно будет пройти только за плату. Забастовочный комитет призывает врачей не подписывать договоры о системе электронного здравоохранения и не пользоваться ею.

Чакша подтвердила ,что доступность первичного здравоохранения в Латвии восстановлена, и практика семейного врача принимает в среднем 19 пациентов.

Министра по-прежнему беспокоит призыв Латвийской ассоциации семейных врачей не подписывать договоры с системой электронного здравоохранения и не пользоваться этой системой. По мнению Чакши, это деструктивный шаг, направленный против пациентов.

27 июля Минздрав пригласил семейных врачей на переговоры по проблемным вопросам, в том числе об уменьшении бюрократии и критериях качества.

Чакша сказала, что ко всем семейным врачам относится уже ранее подписанное с ассоциацией сельских семейных врачей соглашение.