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Министр здравоохранения Анда Чакша пока не будет искать себе замену из-за предстоящего рождения ребенка. Об этом она сегодня сообщила журналистам.

Сейчас предстоит выполнить ряд важных задач, в том числе касающихся плана реформы системы здравоохранения, который на следующей неделе будет подан на рассмотрение в правительство, пояснила глава Минздрава. По ее словам, рождение ребенка у министра-женщины в Латвии, может, и является прецедентом, но, например, в Эстонии и Дании министры после рождения ребенка вернулись на свои должности.

Чакша намерена работать "до конца", никаких мыслей об уходе в отставку у нее нет, так как она считает, что хорошо справляется со своими обязанностями и хочет навести порядок в отрасли.

Газета Latvijas Avīze сообщила, что Чакша ждет ребенка в январе, поэтому по крайней мере на время придется искать нового министра здравоохранения.

"Я обещала работать до конца, но на какое-то время возьму перерыв", - сказала Чакша, добавив, что договорилась с премьер-министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку, так как чувствует себя очень хорошо.

"Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте 40+", - добавила министр.

Как отмечает газета, это небывалый случай в Латвии, когда министр ждет ребенка, и в нормативных актах не оговорено, что происходит, когда министр уходит в декретный отпуск. Неясно, может ли министр временно сложить полномочия, а затем вернуться на должность, либо должна уйти совсем.

Премьер-министр не стал отвечать на вопрос о замене министра здравоохранения. В нормативных актах, регулирующих работу Кабинета министров, не оговорено, как долго министр может отсутствовать. Сегодня в передаче LNT "900 секунд" Кучинскис сказал, что событие само по себе очень приятное, но обязывает его думать над решением.

"Планка поднята высоко, и мне как премьеру нужен профессиональный министр, а не человек, который временно займет место. Я надеюсь, что министр здравоохранения Анда Чакша позволит мне такого человека найти", - сказал премьер.

Он добавил, что первична для него будет не партийная принадлежность, а профессионализм, потому что начатые реформы нужно довести до конца.

Юрист Янис Плепс считает, что в данном случае могут потребоваться поправки к Регламенту Кабинета министров, аналогично тому, как меняли Регламент Сейма, когда в декретный отпуск уходила депутат Инесе Шлесере.