Газета: налоговая реформа увеличит зарплату премьера и министров на 750 евро (+ОПРОС) (19)

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Политика | 20 июля 2017 года, 07:18

Пока жители Латвии не до конца понимают, как на их кошельке отразится налоговая реформа, министры, депутаты и другие должностные лица уже могут быть уверены в том, что их доходы увеличатся, пишет Latvijas Avīze.

Даже при том, что разработчики реформы обещают увеличение доходов по меньшей мере получателям низких зарплат, якобы тем самым будет побеждена несправедливость, в реальности перспективы для этой части общества остаются туманными и неясными.

Между тем, очень легко рассчитать, как увеличится зарплата у министров и депутатов, учитывая новую налоговую политику и другие факторы, пишет газета. Согласно плану Министерства финансов, минимальная зарплата должна увеличиться с 380 до 430 евро и таким образом средняя зарплата должна вырасти на один процентный пункт. Однако, учитывая как условия, так и другие макроэкономические факторы, рост средней зарплаты в 2018 году может составить 6% и достичь 970 евро, сообщает LA.

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Министерство сообщило, что в 2020 году средняя брутто-зарплата работников сельскохозяйственной отрасли составит 1072 евро, что означает увеличение на 157 евро по сравнению с нынешним годом. Опираясь на этот прогноз, можно сделать вывод, что зарплата министров и премьер-министра через неполные три года вырастет на 485-750 евро.

Так, согласно прогнозам Минфина и установленному законом коэффициенту месячной зарплаты, зарплата депутата в 2020 году может составить 3104 евро, министра – 4540 евро, а премьер-министра – 4782 евро. При этом, справедливости ради стоит отметить, пишет LA, что точная средняя зарплата на 2020 год будет определена Центральным статистическим управлением после обработки всех данных.

Комментарии 19
Олег48 минут назад
АГА!!! А кто -нибудь станет еще беднее от таких поборов и узаконенного государственного рэкета.
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Pavel Geiba43 минуты назад
Четко ! Збс ! Налоговая реформа только для этого была и нужна. Успех !
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9751 минуту назад
Я поднимаю руки хочу уже сдаться но вот снова прибавка и надо остаться!!
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