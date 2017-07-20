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Пока жители Латвии не до конца понимают, как на их кошельке отразится налоговая реформа, министры, депутаты и другие должностные лица уже могут быть уверены в том, что их доходы увеличатся, пишет Latvijas Avīze.

Даже при том, что разработчики реформы обещают увеличение доходов по меньшей мере получателям низких зарплат, якобы тем самым будет побеждена несправедливость, в реальности перспективы для этой части общества остаются туманными и неясными.

Между тем, очень легко рассчитать, как увеличится зарплата у министров и депутатов, учитывая новую налоговую политику и другие факторы, пишет газета. Согласно плану Министерства финансов, минимальная зарплата должна увеличиться с 380 до 430 евро и таким образом средняя зарплата должна вырасти на один процентный пункт. Однако, учитывая как условия, так и другие макроэкономические факторы, рост средней зарплаты в 2018 году может составить 6% и достичь 970 евро, сообщает LA.

Министерство сообщило, что в 2020 году средняя брутто-зарплата работников сельскохозяйственной отрасли составит 1072 евро, что означает увеличение на 157 евро по сравнению с нынешним годом. Опираясь на этот прогноз, можно сделать вывод, что зарплата министров и премьер-министра через неполные три года вырастет на 485-750 евро.

Так, согласно прогнозам Минфина и установленному законом коэффициенту месячной зарплаты, зарплата депутата в 2020 году может составить 3104 евро, министра – 4540 евро, а премьер-министра – 4782 евро. При этом, справедливости ради стоит отметить, пишет LA, что точная средняя зарплата на 2020 год будет определена Центральным статистическим управлением после обработки всех данных.