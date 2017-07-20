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Мэр Вентспилса Айвар Лембергс на пресс-конференции в очередной раз назвал опубликованные записи "переговоров олигархов" политической кампанией, которая направлена против него, но уклонился от ответов на вопросы о своем участии в них и о содержании переговоров.

Лембергс отметил, что встречается с самыми разными людьми, включая политиков. "Дело олигархов" он назвал политическим заказом и нападками на него и Союз "зеленых" и крестьян.

Публикацию материалов дела он считает противозаконной. Соответствуют ли опубликованные переговоры действительности, Лембергс не сказал, сославшись на то, что не читал эти публикации.

Как сообщалось, прослушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.