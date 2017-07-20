16 % латвийцев одобряют вмешательство России в политику Запада
Политика | 20 июля 2017 года, 15:16
По данным опроса, 16 % экономически активного населения Латвии положительно относятся к попыткам Российской Федерации влиять на западные демократические процессы, сообщает портал Skaties.lv .
Однако, больше половины жителей нашей страны негативно настроены к российскому политическому вмешательству. Количество отвергающих "руку Кремля" составляет 54 %.
В свою очередь, число не имеющих мнения по данному вопросу достигает 30 %.
Напомним, что 13 июля комитет Сената США по вооруженным силам обвинил Москву в организации попытки антиправительственного путча в Черногории в 2016 году.
Источник: skaties.lv