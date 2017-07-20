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По данным опроса, 16 % экономически активного населения Латвии положительно относятся к попыткам Российской Федерации влиять на западные демократические процессы, сообщает портал Skaties.lv .

Однако, больше половины жителей нашей страны негативно настроены к российскому политическому вмешательству. Количество отвергающих "руку Кремля" составляет 54 %.

В свою очередь, число не имеющих мнения по данному вопросу достигает 30 %.

Напомним, что 13 июля комитет Сената США по вооруженным силам обвинил Москву в организации попытки антиправительственного путча в Черногории в 2016 году.