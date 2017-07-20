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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис признался, что несколько раз побывал в знаменитом номере гостиницы Rīdzene, где встречался с Айнаром Шлесерсом в то время, когда Народная партия приняла решение о вступлении в объединение Par labu Latviju.

В интервью журналу Ir премьер рассказал, что в то время он был руководителем фракции Сейма от Народной партии и уже тогда Шлесерсу не доверял.

"Я понял стиль Шлесерса и знал, что он не только человек хвастливый, но и хочет все привести в порядок и жизнь наладить. Бизнес в политике - это то, что там судя по всему и случилось", - отметил Кучинскис.

Со Шлесерсом в гостинице он встречался в предвыборное время, и в опубликованных расшифровках разговоров бизнесмен намекнул на формирование коалиции с "Центром Согласия". Кучинскис такую информацию опроверг.

"Я тоже помню, когда мы шли на стороне господина Улманиса во время кампании. Теперь речь идет о "Согласии" - ну, мы с бывшим президентом полностью согласны друг с другом, что не поддерживаем такую идею. Там много что преувеличили с этой возможностью, в сравнении с тем, что кто-то, возможно, хотел бы", - заявил премьер.

Уже поступила информация, что сегодня Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проведет дискуссию об объеме проведенных правоохранительными учреждениями действий в связи с "переговорами олигархов".

Одним из главных доказательств в "деле олигархов" послужили прослушанные разговоры политиков и предпринимателей в гостинице Rīdzene. Дело было возбуждено в 2011 году на основании статей Уголовного закона о взяточничестве, легализации финансовых средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и нарушении установленных госчиновникам ограничений.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследовало это дело многие годы. Однако потом оказалось, что прослушанные разговоры не являются достаточными доказательствами для обвинений, поэтому уголовный процесс прекратили.

Как сообщалось ранее, в связи с "переговорами олигархов" в Сейме планируют сформировать следственную комиссию.