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Во время заседания Юрмальской думы около 10 человек с заклеенными изолентой ртами и с черными воздушными шариками приняли участие в акции партии "Progresīvie" с целью актуализировать роль самоуправления в произошедшем 18 июня пожаре на нелегальной свалке пласстмассовых отходов в Слоке.

Партия "Progresīvie" заявила пикет напротив Юрмальской думы и просить членов самоуправления оценить ответственность думы в деле о нелегальной свалке. Пикет не был согласован, поэтому партия призвала жителей вместо пикета посетить сегодняшнее заседание думы, чтобы послушать будут ли думцы обсуждать вопрос об этой катастрофе и ответственности думы. .

В итоге на заседание Юрмальской думы пришли около 10 человек, которые заклеили себе рты белой изолентой и в руках которых были черные шарики. На майках отдельных лиц была надпись "Progresīvie".

Партия подчеркнула, что Юрмальская дума была хорошо информирована о происходящем на этой территории – хозяйничавшая там фирма Prima M уже в июне прошлого года интересовалась, как в Юрмале можно заниматься отходами, оформляла разрешение на эту деятельность.

В августе 2016 года после первых жалоб жителей муниципальный полицейский обследовал территорию и составил административный акт о нарушении в содержании отходов, упоминая также о недостаточной пожарной безопасности. Однако административная комиссия Юрмальской думы.

В сентябре этот акт отменила и делопроизводство прекратила, положившись на объяснения юристов предприятия Prima M, что хранившийся на территории в Слоке груз вовсе не является отходами.

Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня, его площадь составила 1,2 гектара. После пожара выяснилось, что, помимо предназначенных для вторичной переработки пластмассовых отходов, на свалке были также опасные бытовые отходы. Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.