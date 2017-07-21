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История боровшихся с советскими оккупантами национальных партизан слишком мало известна другим жителям Европы, считает известный шведский политик Карл Бильдт.

По словам бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, историю сопротивления Балтийских стран слишком долго скрывали.

"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал Бильдт в социальной сети Twitter, где у него более 600 тыс. подписчиков.

The history of the Forest Brothers is a part of the modern history of our part of Europe. Was hidden for too long. https://t.co/K8GU4lbHCR — Carl Bildt (@carlbildt) 19 июля 2017 г.

Как сообщалось, НАТО недавно создало короткометражный фильм, дающий представление о партизанском движении в странах Балтии.

Пропаганда советской власти старалась дискредитировать участников сопротивления, представляя их как нацистских пособников и называя их бандитами. Эти аргументы, критикуя фильм НАТО, в последние дни стал повторять и МИД России.

Лесные братья — неофициальное наименование вооруженных национально-освободительных сил, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии — и выступавших против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик.

Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз оккупировали Балтию. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.

Организованная борьба закончилась весной 1953 года.