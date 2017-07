Политика |

История боровшихся с советскими оккупантами национальных партизан слишком мало известна другим жителям Европы, считает известный шведский политик Карл Бильдт.

По словам бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, историю сопротивления Балтийских стран слишком долго скрывали.

"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал Бильдт в социальной сети Twitter, где у него более 600 тыс. подписчиков.

The history of the Forest Brothers is a part of the modern history of our part of Europe. Was hidden for too long. https://t.co/K8GU4lbHCR