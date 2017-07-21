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Сейм сегодня при повторном рассмотрении принял без изменений поправки к закону о кредитных учреждениях, которые ранее в Сейм на повторное рассмотрение вернул президент Латвии Раймонд Вейонис.

Позиция депутатов об этом законе не была единогласной – поправки поддержали только 49 парламентариев из "Согласия", Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), национального объединения "Visu Latvijai!"-ТВ/LNNK, а также "No sirds Latvijai". Против голосовали 20 депутатов из "Единства", а также Илмар Латковскис и Роман Наудиньш (VL-TB/LNNK),а еще 15 парламентариев в голосовании не принимали участия. Напомним, 8 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничения для администратора неплатежеспособности банка. Согласно поправкам, ликвидатором кредитного учреждения, как и администратором процесса его неплатежеспособности, не может стать лицо, которое в последние два года находилось в юридических отношениях с ликвидируемым банком. Это означает, что Арманд Раса не может быть утвержден администратором Trasta komercbanka. Этот вопрос вызвал разногласия в правящей коалиции, в частности депутаты от "Единства" голосовали против поправок. Президент указал, что отдельные нормы закона, связанные с предотвращением конфликта интересов в процессе ликвидации Trasta komercbanka, вызывают подозрение. Эти поправки существенно сужают круг потенциальных кандидатов в ликвидаторы и администраторы кредитных учреждений и ограничивают возможности найти наилучшего кандидата, указал президент. В письме на имя председателя Сейма Инары Мурниеце президент подчеркнул, что недостаточный надзор и контроль за процессом неплатежеспособности приносит значительный ущерб для частных лиц и государства, вызывает недоверие к среде предпринимательства и ставит под угрозу привлечение инвестиций в экономику.