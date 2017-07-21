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Заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс ушел сегодня с должности зампредседателя фракции. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Также он временно приостанавливает и выдвижение своей кандидатуры на пост председателя "Единства" на съезде партии 19 августа.

Смилтенс недоволен тем, что на должность главы партии обсуждаются две кандидатуры - его и руководителя фракции Солвиты Аболтини.

"У нас диаметрально различное представление о дальнейшем развитии партии. Фракция "Единства" должна принять решение о будущем партии и о человеке, которому будет доверено руководство ею", - сказал политик.

Он уверен, что единственный путь "Единства" - радикальные перемены в партии. Смилтенс добавил, что решение фракции будет определяющим и для его дальнейшего пребывания в партии.

"Либо мне будет оказано доверие и я возглавлю партию, либо я уйду", - сказал Смилтенс.