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Глава парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня хочет вернуться в Министерство иностранных дел, где работала в свое время, и стать послом Латвии в другой стране, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на LTV.

Поменять сферу деятельности она рассчитывает после истечения срока парламентского мандата — в следующем году.

В свое время политик руководила Консульской службой Министерства иностранных дел.

Аболтиня также сообщила, что не будет претендовать на пост главы "Единства".

Как писал Mixnews, зампредседателя парламентской фракции "Единства" Эдвард Смилтенс решил покинуть свой пост. Политик также на время приостановит выдвижение своей кандидатуры на пост главы партии.

В свою очередь политолог Ивар Иябс, комментируя уход зампредседателя, заявил, что Эдвард Смилтенс старается "зачистить" партию от влиянии Солвиты Аболтини. Иначе ему не удастся добиться своей цели – вернуть доверие избирателей к партии "Единство".