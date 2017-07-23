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В Кекавском крае на одном из избирательных участков пошли повторные выборы в самоуправление. В результате два депутата краевой думы потеряют свои места, а Национальное объединение во власть так и не попадает. Именно после жалобы Нацобъединения в ЦИК и проводилось повторное голосование.

По итогам повторных выборов на 785-м избирательном участке Кекавского края места в Кекавской краевой думе потеряют депутат от общего списка "Единства", "Партии роста" и "Для развития Латвии" Рихард Горкшс, а также депутат Крестьянского союза Латвии Даце Цируле, свидетельствуют предварительные результаты голосования, обобщенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

По предварительным данным, вместо Горкшса избран депутат предыдущего созыва думы Юрис Ерумс, а вместо Цируле избрана представитель Новой консервативной партии, заместитель директора Плявниеккалнской начальной школы Дзинтра Медне.

Как сообщалось, предварительные данные ЦИК о повторных выборах на 785-м избирательном участке Кекавского края свидетельствуют, что Новая консервативная партия (НКП) отняла одно место в Кекавской краевой думе у Крестьянского союза Латвии (КСЛ)