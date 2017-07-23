Политика |

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) будет думать, как дальше выстраивать отношения с Министерством здравоохранения, заявила юрист ЛАСВ Солвита Олсена.

Она отметила, что у такой большой организации как ЛАСВ "чрезвычайно печальный" диалог с минздравом. Поэтому коллективная защита интересов в министерстве невозможна.

Как пример Олсена привела Кабинет министров, который при принятии решений консультируется с партнерами по сотрудничеству. В свою очередь единоличное принятие решений в министерстве является использованием власти в противоречии с принципами хорошего управления.

По мнению адвоката Олсены, Минздрав не уважает реальных людей, работающих в отрасли. На переговоры приглашаются отдельные индивидуумы, которые являются семейными врачами, но не имеют полномочий представлять других. Таким образом создается впечатление, что с семейными врачами обсуждаются вопросы, хотя на деле это не так.

Ассоциация считает, что Министерство здравоохранения должно учитывать, какое число медиков представляет та или иная организация. И не может быть так, что организация, представляющая 150 врачей, говорит от имени всех, или когда мнение ассоциации, насчитывающей 100 членов, имеет такой же вес, как и мнение ассоциации, представляющей более 1000 врачей.

Олсена указала, что развитие медицинской отрасли будет непродуктивным в условиях министерской диктатуры.