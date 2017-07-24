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В латвийской политике есть две ниши: «Русские идут!» и «Все воруют!» И если первая занята, то во второй ожидается острая конкуренция партий, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в интервью газете NRA.

Премьер считает, что предвыборный период будет совсем черным, поскольку очень много неопределившихся избирателей. По его словам, у каждой политической силы уже есть своя традиционная ниша, при этом политическим силам трудно предложить что-то новое.

«Есть два лозунга, гарантирующих успех. Первый – «Русские идут!» Но эта ниша уже занята. Второй – «Все воруют!» Он всегда приносил результат.Другие аргументы сложно найти,» - заявил Кучинскис.

В таких условиях трудно предложить что-то новое. Это на уровне правительства обсуждаются налоги, медицина, образование. Другим остается лейтмотив «Все воруют!» И сейчас среди партий развивается борьба, кто перехватит этот лозунг, уверен премьер.

«Хотя обычно те, кто приходит к власти под этим лозунгом, через полгода разочаровывают своих избирателей», - отметил Кучинскис.