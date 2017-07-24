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Зампредседатель "Единства" Эдвард Смилтенс затащил партию в еще более глубокий омут неудач и ошибок, пишет портал nra.lv. Выдвинутый на пост председателя партии политик объявил, что приостановил свое выдвижение на пост председателя и может вовсе организацию бросить, потому что не доволен тем, что его кандидатура не единственная, которую обсуждают члены партии.

"Кандидатами на пост председателя партии на данный момент являются я и Солвита Аболтиня. Так как у нас совершенно противоположные взгляды на дальнейшее развитие партии, фракции "Единства" надо принять решение о будущем партии и выбрать того кандидата, кому они доверяют управление партией. Я уверен, что для успешного развития у партии должен быть один лидер с четким мандатом доверия. Соответственно, решение фракции будет определяющим и для меня. Либо мне доверяют руководство над партией, либо я ухожу", - заявил политик, указывая на тот факт, что председателем фракции "Единства" в Сейме тоже стоило бы назначить его.

Такое решение Смилтенса удивило всех членов партии, в том числе и ее председателя Андриса Пиебалгса, который недавно объявил о том, что больше не хочет управлять "Единством" и лучшим кандидатом в свои приемники видит именно Смилтенса.

Смилтенс был изворотлив, объясняя почему он актуализировал вопрос о роли Солвиты Аболтини в партии, задолго до запланированного на 19 августа конгресса. До поднятия темы с Аболтиней ему была гарантирована победа в конгрессе, после которого вопрос о руководителе фракции Сейма был бы не только логичным, но и легитимным. Смилтенс же оправдывался тем, что партия сможет выжить только если ее члены готовы к радикальным переменам.

Сама Аболтиня опровергла, что даже взвешивала возможность снова перенять управление партией, но ни один член партии не предложил ей так поступить. В свою очередь, сама уходить в отставку с должности председателя фракции в Сейме она пока не собирается, поскольку считает, что принимая данные полномочия, она возьмет на себя и ответственность за членов фракции. По этой причине вопрос о руководителе фракции будет решаться голосованием.

Пиебалгс отметил, что решать этот вопрос "Единство" будет в эту среду, но пока ситуация выглядит так, будто руководителя фракция менять не будет, потому что даже в покинувшей "Единство" пятерке Винькеле, у Аболтини до сих пор есть поддержка.

Неофициальный источник сообщил порталу, что Аболтиня договорилась с отделившимися членам партии о том, что те будут поддерживать ее как руководителя фракции, а их уходу и формированию новой политической силы не будет ничего препятствовать.

И так в коридорах Сейма слышны разговоры о том, что Смилтенс потерял гарантированную должность председателя и возобновление кандидатуры ему никак не поможет - даже те члены партии, которые хотели бы видеть другого человека в этой роли, не в силах понять обоснованность и необходимость таких радикальных действий, если уже было известно, что изменений после конгресса партии так или иначе не избежать.

Напомним, что 21 июля Эдвард Смилтенс оставил пост зампредседателя партии "Единство".