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На должность председателя правления Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) вместо мэра Лиепаи Улдиса Сескса ("Лиепайская партия") избран депутат от Латвийского объединения регионов (ЛОР), председатель правления предприятия Liepājas papirs Янис Вилнитис, сообщила представитель СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге.

Сескс будет заместителем Вилнитиса.

Эти изменения связаны с договоренностью, достигнутой в Лиепайской думе между Лиепайской партией и ЛОР.

Ранее заместителем председателя СЭЗ был директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс.

В правлении СЭЗ всего девять членов.