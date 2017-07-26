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На этой неделе у премьер-министра Мариса Кучинскиса (Союз “зеленых” и крестьян) начался двухнедельный отпуск. Его еще можно встретить в коридорах здания Сейма, где в эти дни рассматривается налоговая реформа, но после ее одобрения глава правительства вернется к служебным обязанностям только 6 августа, пишет газета Latvijas Avīze.

И хотя правительство Кучинскиса является редким исключением, где существует должность вице-премьера, которую занимает министр экономики Арвилд Ашераденс (“Единство”), главу правительства будут замещать его однопартийцы – министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и министр обороны Раймонд Бергманис. До этого, как правило, Кучинскиса заменял министр земледелия Янис Дуклавс, который также представляет Союз “зеленых” и крестьян, отмечает издание.

При этом, подчеркивает газета, Ашераденсу было доверено руководить правительством всего два раза из 34, и то, во время которых не проходили заседания Кабинета министров.

За 2016 года премьер отсутствовал 21 раз. На это время его 13 раз замещал Дуклавас, шесть раз – Рейзниеце-Озола, по одному – министр сообщения Улдис Аугулис и вице-премьер Ашераденс, пишет LA.

В 2017 году Кучинскис не присутствовал на рабочем мест 15 раз, из которых 10 раз его замещал Дуклавс, три раза – Рейзниеце-Озола, по одному – Бергманис и Ашераденс.

Однако вице-премьер подчеркивает, что такое положение дел его совсем не обижает.

“В отдельных случаях я заменял премьера. В это время не проводилось заседаний правительства, но были встречи с иностранными делегациями. Порядок замещения определяет бюро премьера, и я его уважаю”, - отметил он.

Напомним, при создании нового правительства в 2016 году создание поста вице-премьера было компромиссным решением между СЗК и "Единством", чей представитель до этого руководил правительством.

Вице-премьер, по мнению некоторых политиков, мог бы отвечать за европейские дела. Другие считали, что это не дополнительная должность в правительстве, а титул, присвоенный одному из министров "Единства", которым стал министр экономики Арвил Ашераденс.

Ранее в правительстве существовала должность вице-премьера. Например, в правительстве Эйнара Репше им был Айнар Шлесерс, в одном из правительств Валдиса Домбровскиса вице-премьером был министр обороны Артис Пабрикс.