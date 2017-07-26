LNT: министр юстиции играет в "стаканбол" на заседании правительства (+ОПРОС) (13)

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Политика | 26 июля 2017 года, 08:04

В новостях телеканала LNT показали, насколько невыносимо скучны темы заседаний правительства, например, когда обсуждается повышение минимальной зарплаты в стране.

На продемонстрированных кадрах отчетливо видно, как при обсуждении "минималки" министр юстиции Дзинтарс Расначс (Национальное объединение) украдкой пытается щелчком пальцев загнать комок бумаги в лежащий стакан. Кстати, иногда успешно.

Это не первый случай, когда министр делает на работе что-то украдкой. Mixnews писал, что весной прошлого года Расначс попался на перевозке личного шкафа с одной квартиры на другую - на служебном микроавтобусе.

Его пресс-секретарь сообщил, что "это был возникший в срочном порядке исключительный случай, а служебный автотранспорт используется в соответствии с установленным нормативными актами порядком". Якобы тогда за горючее Расначс дал водителю 20 евро за горючее, но не потребовал никакого отчета об использовании денег.

Комментарии 13
Кассандрус1 час назад
Чего-то он там подозрительное занюхивает!
Пора у министров допинг-пробы брать после заседаний, как у спортсменов.
И в случае чего, отменять потом принятые под веществами законы!
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Том1 час назад
Как ты достал, Верзиловс. Ты даже не представляешь сколько людей тебя презирает...
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varbut.com1 час назад
Вы бы видели чем занимаются с утра сотрудники центра приема посетителей Рижской думы. Вы думаете они работают :)
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