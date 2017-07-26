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В новостях телеканала LNT показали, насколько невыносимо скучны темы заседаний правительства, например, когда обсуждается повышение минимальной зарплаты в стране.

На продемонстрированных кадрах отчетливо видно, как при обсуждении "минималки" министр юстиции Дзинтарс Расначс (Национальное объединение) украдкой пытается щелчком пальцев загнать комок бумаги в лежащий стакан. Кстати, иногда успешно.

Это не первый случай, когда министр делает на работе что-то украдкой. Mixnews писал, что весной прошлого года Расначс попался на перевозке личного шкафа с одной квартиры на другую - на служебном микроавтобусе.

Его пресс-секретарь сообщил, что "это был возникший в срочном порядке исключительный случай, а служебный автотранспорт используется в соответствии с установленным нормативными актами порядком". Якобы тогда за горючее Расначс дал водителю 20 евро за горючее, но не потребовал никакого отчета об использовании денег.