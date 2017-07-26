В Латвии создано новое политическое движение "Мы - за" (44)
В новое политическое движение "Мы - за" (Mēs esam PAR!), в которое объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма, вступят также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в обществе люди.
Сегодня был подписан манифест нового движения, в нем подчеркиваются такие ценности, как свобода человека, главенство права, "стройное публичное управление", более крупные края Латвии и сильные центры развития.
Пока к движению присоединились 48 человек, включая пятерых вышеуказанных депутатов Сейма - Илзе Винькеле, Лолиту Чигане, Андрея Юдина, Алексея Лоскутова и Инта Далдериса.
Членами нового движения станут также экс-министр экономики Даниэль Павлютс, политолог Мария Голубева, предприниматель, владелец Innocent Coffee Masters и Innocent Pro Мартиньш Стакис.
В манифесте изложены идеи, поддерживаемые движением.
"Мы - за Латвию, которая дает возможности всем", - подчеркивают представители движения.
Движение выступает за доступное всем общественное здравоохранение, для старых людей интегрированное с социальным уходом, развивающее творческую мысль и критическое мышление образование.
"Мы - за правовую республику, в которой закон главенствует над властью, а справедливый суд - над коррупционным влиянием. За государство, которое не разворовывают", - говорится в манифесте.
Движение выступает за целенаправленную поддержку предпринимательства государством, за "сограждан вместо неграждан, за страну, которая существует на одном языке, и людей, которые могут общаться на многих, за сильную многодетную семью, за равноправие семей, за возвращение глобальных латышей в современную Латвию, за иммиграцию интеллигентов и глубокую интеграцию".
В манифесте подчеркивается также значение качественных и сильных СМИ и информационного пространства, свободного от ненависти и поддельных новостей.
Движение выступает также за сильную Латвию во все более тесном объединение европейских стран и за союзников по НАТО на наших границах.
"За государство, которое не разворовывают", - ... так ведь уже воровать нечего, осталось только налогами додушить...
"...за страну, которая существует на одном языке", - это уже до свиданья...
"...за возвращение глобальных латышей в современную Латвию, - это о репшике, что ли?.. Или о годманисове...
..."за союзников по НАТО на наших границах..." - совсем до свиданья... Думают, что откаты на оборону - это последняя кормушка для них...
Одним словом - МЫЗА.
(МЫ́ЗА - усадьба, хутор (в Эстонии, а также в пограничных с ней районах к югу от Финского залива). Ключевое слово - ХУТОР.