После сокращения штата в госуправлении заметно вырастут зарплаты (7)

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Политика | 26 июля 2017 года, 14:10

Госканцелярия в разработанном плане реформ государственного управления предлагает в течение трех лет сократить штат госуправления на 6% и приблизить зарплаты работающих в госуправлении к зарплатам работающих в частном секторе. Об этом сегодня, 26 июля, рассказал журналистам директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Планом реформ предусмотрено ликвидировать большинство вакантных штатных мест, заморозить создание новых и за три года сократить число работников прямого госуправления примерно на 6%.

Как пояснил Цитсковскис, это будет не механическое урезание штатов, в изменение вида работы госуправления и обеспечения услуг жителям.

Реформа предусматривает также повысить потолки зарплат работающим в госуправлении до 80% от зарплат работающих в частном секторе и ввести в госуправлении новое регулирование оплаты труда.

Госканцелярия предлагает также пересмотреть функции маленьких и очень маленьких государственных учреждений и сфокусироваться на их централизации.

Комментарии 7
© 1 час назад
Есть такая профеcсия, родину расхищять.
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не эксперт1 час назад
Таких зарплат ,как в госуправлении,нету в частном секторе.Там никто зарплаты не повышают,в отличие от вас.Во вторых,сначала работать научитесь на благо страны и народа Латвии,а потом повышайте зарплаты.На данный момент вы не отрабатываете нынешние зарплаты.Только о деньгах думают,а работать не умеют.Езжайте в Эстонию и поучитесь,как управлять и развивать страну надо.
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пен-ка1 час назад
это не сокращение реальных людей, пустые вакансии которые и раньше служили для дополнительных премий, поощрений и т.п. проводите сокращение - сумму сокращения передавайте в бюджет, вот это будет честно, ну честность никогда не была у вас в приоритете
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