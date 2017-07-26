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Партии "Единство" прежде чем налаживать связи с другими политическими силами необходимо наладить отношения внутри партии, так как политическая сила сейчас находится в очень разрозненном состоянии, сказала депутат Европарламента от "Единства" Сандра Калниете.

Она указала, что необходимо дождаться намеченного на 19 августа конгресса партии, после чего станет ясно, будет ли это поворотным пунктом и новым началом, или в точности наоборот – продолжится дальнейшее разрушение.

На вопрос о дальнейшем сотрудничестве с пятью покинувшими ряды "Единства" депутатами, которые вошли в только что созданное политическое движение "Мы – за", Калниете ответила, что этовопрос к руководству фракции "Единства", в каком формате поддерживать с ними отношения.

Европарламентарий не готова была прогнозировать, уйдет ли из "Единства" еще какой-нибудь депутат Сейма, но указала, что во фракции "Единства" сейчас находятся такие люди, которые представляют региональные отделения партии и с приближением новых выборов, вряд ли они будут переписывать договор. Политик допускает, что эти люди будут искать другие виды сотрудничества, которое будет более перспективным, нежели устраивать внутрипартийные разборки в "Единстве".

На вопрос, как вступление ее советника Петериса Винкелиса в новое политическое движение "Мы – за" отразиться на их дальнейших рабочих взаимоотношениях, Калниете ответила, что до сих пор с Винкелисом поговорить не удалось, однако такое его решение не может повлиять на их отношения , и "такие вопросы" никогда не были препятствием для профессиональных отношений".

Как сообщал портал Mixnews, сегодня был подписан манифест нового движения "Мы - за", в нем подчеркиваются такие ценности, как свобода человека, главенство права, "стройное публичное управление", более крупные края Латвии и сильные центры развития.

Пока к движению присоединились 48 человек, включая пятерых вышеуказанных депутатов Сейма - Илзе Винькеле, Лолиту Чигане, Андрея Юдина, Алексея Лоскутова и Инта Далдериса.

Членами нового движения станут также экс-министр экономики Даниэль Павлютс, политолог Мария Голубева, предприниматель, владелец "Innocent Coffee Masters" и "Innocent Pro" Мартиньш Стакис. В движение вступят также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в обществе люди.

Депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство" 17 июля 2017.

В то же время депутаты продолжат работать во фракции "Единства".