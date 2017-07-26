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Парламентская комиссия по финансам и бюджету окончательно поддержала в среду предложение о резком повышении акцизного налога на пиво и сигареты.

Данное предложение включено в поправки к закону об акцизном налоге, которые будут поданы в Сейм для утверждения в окончательном чтении.

Как пояснили в Минфине, это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований.

Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

Ранее Латвийская ассоциация алкогольной отрасли указывала на то, что предложение Минфинансов еще больше повысить акцизный налог на алкогольные напитки для латвийской алкогольной отрасли является катастрофой.

В свою очередь, национальная ассоциация производителей табака (TIRNA) высказала мнение, что стремительное повышение акцизов увеличит рынок контрабанды.

Ассоциация в недоумении о предложениях Минфина и считает эти предложения поспешными, экономически необоснованными и не дадут ожидаемого эффекта по пополнению бюджета.