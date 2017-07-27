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Комитет городского развития Рижской думы в начале июля поддержал присвоение ряду улиц названий в честь известных горожан, среди которых художник Густав Клуцис, пишет газета Latvijas Avīze.

По мнению основательницы фонда "Дети Сибири", режиссера Дзинтры Геки, для такого решения должна быть основательная причина.

"Надо понять, что сегодняшнему поколению говорит имя Густава Клуциса? Хорошо, если есть желание и интерес, то можно узнать многое, но у большинства знания о нем минимальные", - отмечает она.

По словам режиссера, практически все знают Сталина и Ленина, но историческая память о Клуцисе начинает исчезать.

"У тех, кто знает кем он был, могут возникнуть негативные чувства. Несмотря на то, что он был отменным художником, Клуциc служил сталинскому режиму. Поэтому мне непонятно, почему его именем надо называть улицу. К тому же, если большинство, скорее всего, вообще не знает об этом человеке, то зачем тут использовать его имя?”, - отмечает она.

Латвийская художница Джемма Скулме не согласна с режиссером.

"Весь мир знает Клуциса. Да, часть думает, что он служил коммунистическим идеям, но на деле это не так. Это время для искусства было тревожным, прогрессивным и принесло новые ценности. Клуцис вошел в историю искусства. Я за то, чтобы такая улица в Риге появилась", - заявила она.

Напомним, 3 июля комитет городского развития Рижской думы поддержал присвоение ряду улиц названий в честь известных горожан.

Так, одну из улиц района Сканстес назовут в честь одного из наиболее известных латвийских художников – Густава Клуциса (04.01.1898 – 26.02.1938). Улица будет называться Gustava Kluča iela. Клуцис был дизайнером, плакатистом и художником с мировым именем.

Участок, который соединяет улицы Клуча и Сканстес, планируют назвать улицей Роберта Хирша – отдав честь предпринимателю, который инициировал в Латвии производство шелка и его заменителя в Латвии.

Именем композитора и пианиста Оскара Строка назовут участок от улицы Михаила Таля до улицы Спорта. В честь путешественника и исследователя Александра Лайме планируют назвать участок, который соединит улицу Строка с улицей Клуча.

Окончательное решение будет принято на заседании Рижской думы.