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"Единство" должно рассматривать новые политические силы не как конкурентов, которых нужно очернять, а как потенциальных партнеров, заявила руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня.

Новое политическое движение "Мы - за" она расценивает как "серьезную заявку", так как об участии в нем заявили многие опытные и знающие люди.

Эти знания и опыт должны послужить интересам общества, считает Аболтиня. От людей зависит, перерастет ли новое движение в серьезную политическую силу, сказала политик.

Как уже писал Mixnews, пятеро вышедших из партии "Единство" депутатов - Лолита Чигане, Илзе Винькеле, Алексей Лоскутов, Андрей Юдин и Интс Далдерис создали общественное движение "Мы - за!" К ним присоединились политолог Мария Голубева и бывший министр экономики Даниэль Павлютс. Позможно, к движению присоединится бывший министр образования Роберт Килис.

Учредители намерены преобразовать движение в новую политическую партию и участвовать в парламентских выборах осенью следующего года.