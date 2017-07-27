Чигане назвала крупнейшую трагедию "Единства" (4)
Политика | 27 июля 2017 года, 18:05
В новое политическое движение "Мы -за" могут перейти и другие политики "Единства", допускает вышедшая из этой партии депутат Сейма Лолита Чигане, которая намерена быть в конце августа одним из учредителей новой партии.
"Такая возможность определенно есть, но это не будет происходить массово, - сказала депутат. - Нас и в "Единстве" было много единомышленников, но недостаточно много, чтобы добиться перемен в партии. Крупнейшей трагедией "Единства" была неспособность измениться".
Как сообщалось, в новое политическое движение "Мы - за", в которое объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма, вступят также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в обществе люди.
Очередная партейка"Мы-За".....короче,мы за баблом,так как работать не привыкли.
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Такие партии как Единство,это уже одна большая трагедия для Латвии!
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Национальная забава - создавать-разваливать партии, бегать из партии в партию.
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