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Почетный консул Латвии в Австралии Александр Гарша выразил мысли всех латвийских консулов на континенте, указав, что почетные консулы не смогут заменить посольства. Министерство иностранных дел ответило на заявление консула, что это вопрос денег, пишет Latvijas Avīze.

Поскольку Эдгар Ринкевич сейчас находится в отпуске, приглашение австралийских латышей прокомментировал его советник Мартыньш Дрегерис. Он пояснил, что в этом году МИД не планирует открывать новое посольство, и это сугубо финансовый вопрос. Решать его планируют не раньше чем в контексте бюджета на 2019 год, однако вопрос о дипломатическом представительстве в Австралии до сих пор актуален.

По задумкам Министерства о развитии сети дипломатического представительства, генеральное консульство в Австралии могут открыть еще до 2020 года.

"Латвийское посольство следует открыть в Канберре, исходя из политических, экономических и практических аспектов, а консульство - в Сиднее, потому что этот город является одним из самых больших предпринимательских и бизнес-центров. В свою очередь латышская диаспора проживает не только в Сиднее, но и по всей Австралии, например, в Аделаиде, Мельбурне, Перте и других городах", - рассудил Дрегерис.

Советник министра напомнил, что это дело правительства и Сейма - решать, быть ли посольству в Канберре или нет, но делать это ради "галочки" нельзя. Он аргументировал это тем, что один посол не может обеспечить абсолютное представительство интересов Латвии и в политическом, и в экономическом смысле, исполнять консульские обязанности и работать с соотечественниками.

Стоимость открытия одного посольства составляет около 900 000 евро и зависит от конкретного региона. В свою очередь, содержание посольства стоит по меньшей мере полмиллиона евро в год, и зависит от конкретных задач и количества персонала.

Напомним, что в столице Австралии Канберре до сих пор нет латвийского посольства, хотя необходимость в нем назрела уже давно.