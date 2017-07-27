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Председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов сегодня была избрана депутат Ингуна Судраба (NSL). Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов ("Согласие"), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин ("Единство"). За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.

Сейм сегодня утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения VL-TB/LNNK и "Единства" возражали против включения в состав комиссии лидера партии "No sirds Latvijai" (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в "переговорах олигархов".

За утверждение состава комиссии проголосовали 86, против - два депутата.

Комиссия сформирована, чтобы проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного "дела олигархов" и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия также рассмотрит информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

За образование парламентской следственной комиссии подписались 35 депутатов - от "Единства", национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов. Как сообщалось, прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.