Сейм продолжит рассматривать законы о налоговой реформе в пятницу
Политика | 27 июля 2017 года, 19:04
Сейм в четверг решил рассматривать законы о налоговой реформе до 18.00 и затем сделать перерыв до 10.00 пятницы.
Сегодня заседание Сейма началось в 14.00. Ранее правящая коалиция договорилась, что законы не будут рассматриваться поздно вечером, а в случае необходимости заседание продолжится в пятницу.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) завершила работу над законопроектами поздно вечером в среду, 26 июля.
Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге.
Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.