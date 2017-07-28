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Некоторые политики и пользователи социальных сетей выразили возмущение фактом, что на должность руководителя парламентской комиссии по расследованию "разговоров олигархов" утверждена лидер партии No Sirds Latvijai Ингуна Судраба.

Национальное объединение требует сместить Судрабу с поста, а глава Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньш Бондарс даже покинул должность руководителя партии.

Скандал вызвал тот факт, что имя Ингуны Судрабы тоже фигурирует в расшифровках так называемых "разговоров олигархов" в качестве кандидата на должность премьер-министра, которому бы обрадовались в Москве.

За утверждение Ингуны Судрабы проголосовали четверо из шести членов комиссии. И сопредседатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс уже назвал это "голосованием, символизирующим отношение к вопросам национальной безопасности". Нацблок предложит сместить Судрабу на ближайшем заседании Сейма, то есть уже сегодня, 28 июля.