Нацблок хочет отстранить Судрабу от "дела олигархов" (9)

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Политика | 28 июля 2017 года, 08:25

Некоторые политики и пользователи социальных сетей выразили возмущение фактом, что на должность руководителя парламентской комиссии по расследованию "разговоров олигархов" утверждена лидер партии No Sirds Latvijai Ингуна Судраба.

Национальное объединение требует сместить Судрабу с поста, а глава Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньш Бондарс даже покинул должность руководителя партии.

Скандал вызвал тот факт, что имя Ингуны Судрабы тоже фигурирует в расшифровках так называемых "разговоров олигархов" в качестве кандидата на должность премьер-министра, которому бы обрадовались в Москве.

За утверждение Ингуны Судрабы проголосовали четверо из шести членов комиссии. И сопредседатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс уже назвал это "голосованием, символизирующим отношение к вопросам национальной безопасности". Нацблок предложит сместить Судрабу на ближайшем заседании Сейма, то есть уже сегодня, 28 июля.

Комментарии 9
Хм3 часа назад
Ворье засуетилось
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60832 часа назад
А нормально, а к примеру скандал с бондарсом по поводу пропажи 15 это так фигня. А вот хрень с разговором это жуть как страшно и важно ... слов не хватает. Хотя все понятно при Судрабе не тех за ж.бпу могут взять
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Katerina Igorek2 часа назад
Господи распустите этот этот нацблок,от них один ущерб стране,тем более не где а мире такого нет,не позорьтесь ещё больше!Если так дальше будет ,то и будущего не будет, дайте нормальным людям поставить страну на ноги,не уделе самим не противно..
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