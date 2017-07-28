Политика |

В связи с намеченным на воскресенье визитом в Эстонию вице-президента США Майка Пенса с пятницы и до понедельника полиция усиливает проверку документов у людей и на транспортные средства.

Повышенный контроль с сегодняшнего дня вводится в отношении людей и транспортных средств, пересекающих границу Эстонии и Латвии.

Как пояснил представитель полиции, цель проверок - обеспечить безопасность на время визита и воспрепятствовать передвижению подозрительных или потенциально опасных для общественного порядка людей.

Полиция также призвала путешественников не перевозить опасные и запрещенные вещества и предметы.

Как сообщил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар, больше обычного проверки будут проводиться в Таллинском морском порту и в столичном аэропорту, поэтому пассажирам следует быть готовыми к дополнительному контролю и предусмотреть на это дополнительное время.

По словам Утсара, проверка коснется и людей, прибывающих из других стран ЕС, поэтому важно, чтобы у путешествующих были при себе паспорт или ИД-карточка.