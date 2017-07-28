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Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс солгал Латвийскому радио о том, что не заключал брачный договор, в ходе которого его имущество было бы передано жене. По данным базы Lursoft, заключив договор о разделе имущества, Бондарс пытался спасти свой особняк в Марупе. Известно, что дом теперь является законной собственностью жены, сообщает портал Pietiek.com .

Депутат заявил, что такого контракта с супругой Иевой Бондаре он не подписывал. Такое заявление явно противоречит той информации, которая есть в регистре имущественных отношений супругов. По данным регистра, 26 июля между Мартиньшем Бондарсом 1971 года рождения и его женой 1972 года рождения был заключен брачный договор, посредством которого недвижимость Ieviņas в Марупе перешла во владение Иевы Бондаре.

Есть некоторые сомнения, что с помощью этого договора депутату удастся избежать возможное изъятие имущества в связи с делом Latvijas Krājbanka. Суть в том, что брачный контракт зарегистрирован уже после решения суда. Датой соглашения по разделу имущества указано 12 июня 2006 года.

Однако, поставлен вопрос о том, действительно ли договор был подписан 11 лет назад или же Бондарс пытается таким образом осуществить примитивную хитрость. Если окажется, что контракт не был заверен нотариусом, скорее всего дата подписания соглашения будет успешно оспорена.

Ранее, в интервью радио Baltkom депутат заявил, что покидает пост председателя партии ЛОР, но сохранит членство партии. Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела Latvijas Krājbanka на его решение, Мартыньш Бондарс заверил, что оно никак не связано со сложением полномочий.